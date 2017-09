Vlissingen tussen 7 en 8.

Mercuur officieel in handen van Maritiem Erfgoed Vlissingen.

DOOR EUGÈNE DE KOK.



VLISSINGEN – De Hr. Ms. Mercuur is sinds vrijdag officieel in handen van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV).



Defensie droeg de voormalige mijnenveger en torpedowerkschip vrijdag tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarvoor veel belangstelling was, over.



De Vlissingse stichting gaat er een museumschip van maken. De Mercuur ligt aan de Houtkade in Vlissingen.



Dok van Perry



Sprekers benadrukten dat het de bedoeling is dat het in het Dok van Perry komt te liggen. Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen beloofde dat het er uiteindelijk van komt.



De Mercuur kan vanwege procedurele redenen nog niet het dok in. “Ik hoop dat het er snel van komt”, zei één van de sprekers.



