Zondag op de fiets.

Gistermorgen van huis, een km verder zwemwedstrijden in het kanaal door Walcheren, uurtje gekeken, weer een kleine km verder, zeilles en wedstrijdjes, 2 km verder, De Punt, koffie met, en schepen en op de terugweg lag de "XIANGHEKOU", en toen weer naar huis, autorace op TV.

************************

Vaartuig XIANG HE KOU (IMO: 9752656, MMSI: 477810700) is een vrachtschip en ondergaat momenteel onder de vlag van Hong Kong . XIANG HE KOU heeft een lengte van 217m en een breedte van 43m. Diepgang7,5 meter.

****************************************

Gr

Dikkie en Frans.