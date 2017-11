1990, Národní technické muzeum

Een van de hoogtepunten voor mij was het Technisch Museum, met vooral de nadruk op de fotografica afdelen, ook was de rest interessant.

We hebben die dag de bus de bus gelaten, en zijn met de tram naar het museum gegaan, en omdat het nog het , tijdperk was, met filmrolletjes, niet zoveel foto's, maar nu was ik er digitaal met weet ik hoeveel foto's buiten gekomen.

Mocht je Praag nog eens bezoeken, absoluut een aanrader, en Dikkie ook nog bedankt, heeft ook nog div. foto's genomen.

Gr

Dikkie en Frans.