1990, De laatste dagen Praag,

Kasteel "Karlsteijn", bierkelder, afscheidsavond, de kamer en om 8.30 de bus in, Via Plzan, Pilsen naar het overnachtingshotel in Duitsland, en weer naar huis.

Genoten, een fijne week zit er weer op, alle

en het was ontzettend warm. smorgens 8.30, al 29 graden uit de zon.

Dit was de 2e keer dat wij in Praag waren, en zijn er nog ruim 20 keer geweest, maar dan wel met eigen Auto

Gr

Dikkie en Frans.