Gisteren, Waterkant 1

Gisteren, eerst Dikkie naar de smoelensmid gebracht, even over de boule, haar weer opgehaald en ik dacht even door de wasstraat, maar het lijkt tegenwoordig wel een autodisco, met al die kleuren, daarna naar de Cardioloog voor mij, alles Oke, over een jaar terug komen, en daarna naar de Punt voor koffie met uitzicht, dag weer goed besteed,

groetjes

Dikkie en Frans.