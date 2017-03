Friedrichstadt 1





Foto,s uit 2009

Een Hollands stadje in Duitsland ** wat info vanaf het net *** Friedrichstadt is klein maar fijn en heeft met zijn bijna 400 jaar oude geschiedenis het een en ander te bieden. In 1621 werd het idyllische stadje opgericht door hertog Frederik III en Nederlandse geloofsvluchtelingen. Friedrichstadt – het Venetië van het noorden – heeft tal van prachtige gevelhuisjes en romantische grachten zoals men die van Amsterdam kent **** Trapgevelhuizen van Nederlandse kooplieden uit de tijd van de oprichting die nog in uitstekende staat behouden zijn gebleven, sieren het marktplein van de "Holländerstadt". Bijzonder fraai is de marktfontein met een gotisch aandoend fonteinhuisje uit het jaar 1879. *** En een rondvaart door de grachten hoort er zeker bij, kan het Hollandser? *** Gr