Vliegveld Arnemuiden ---BankGiro Loterij Airtour

Een unieke historische gebeurtenis. In juli en augustus gaat de Aviodrome, samen met bevriende organisaties, in de weekenden on-tour met een groot aantal historische vliegtuigen. Verschillende luchthavens in heel Nederland worden bezocht door een vloot van ongeveer 15 vliegtuigen. Dit is de ideale gelegenheid om bij jou in de buurt te genieten van dit historisch erfgoed.