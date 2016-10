Terug in de tijd van 1815 tijdens Hemelvaart 1

Terug in de tijd van 1815 tijdens Hemelvaart

Van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni is er een unieke mogelijkheid om te beleven hoe het leven er omstreeks 1815 in fort Rammekens aan toeging De soldaten van het ‘7e Bataljon Infanterie van Linie 1815’ zetten de klok er dan namelijk 200 jaar terug tijdens hun garnizoensdienst. Fort Rammekens is het oudste zeefort van West-Europa (1547). U vindt het fort vlakbij Vlissingen.

Soldaten die op stro slapen in de kazematten en wachtdiensten draaien, fuseliers die maaltijden koken in authentieke potten op een houtvuurtje en na gezonde kost genieten van een pijpje en sterke verhalen over heldendaden in verre landen. Verwonder u over het dagelijkse leven van de militair aan het einde van de Franse tijd, in het jaar van de Slag van Waterloo.

Tijdens de garnizoensdienst van 2 t/m 5 juni is een gedeelte van de mannen en vrouwen van het ‘7e Bataljon Infanterie van Linie 1815’ aanwezig. Zij geven voor het publiek korte exercities met vuurdemonstraties, lopen wacht bij de poort en geven uitleg over een vuursteenmusket. U kunt meekijken als zij koken op een kampvuur en luisteren naar de trommel en fluit. Vragen van het publiek worden graag beantwoord.

De vereniging ‘7e Bataljon Infanterie van Linie 1815’ is elk jaar vaste gast is in fort Rammekens. Later dit jaar, in de herfstvakantie, is er ook nog een grotere activiteit in het fort, samen met een Vlaamse zustergroep. Tijdens de garnizoensdienst die nu georganiseerd wordt, zal een select gezelschap aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat de groep twee keer per jaar in het fort te gast is. Eén keer met een groot publieksevenement en één keer met een garnizoensdienst.

De groep heeft veel ervaring met het tot leven wekken van de historie en dan vooral van de militaire geschiedenis. Al eerder zijn vergelijkbare evenementen georganiseerd op historische locaties als Slot Loevestein en de Bourtange. In Engeland wordt deze hobby vaker beoefend; doel is de geschiedenis zo dicht mogelijk te benaderen en het publiek de historie te laten beleven. Zie ook de website van de vereniging: http://www.7bvl.nl/.